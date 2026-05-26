10ª Fiesta La Criolla en Gesell, se preparó un sándwich de miga de 6 metros de largo por 60 de ancho

Villa Gesell fue escenario este domingo de un particular desafío gastronómico: en el marco de la 10ª edición de la Fiesta La Criolla, se preparó un gigantesco sándwich de miga de 6 metros de largo por 60 centímetros de ancho.

La iniciativa estuvo a cargo de los comercios locales La Tabla y Tuty Sandwichería, que llevaron adelante el armado ante vecinos y turistas que siguieron el proceso en vivo.

El enorme sándwich incluyó capas de jamón, queso, tomate y lechuga, y una vez finalizado fue repartido gratuitamente entre los presentes.

La propuesta se convirtió en una de las grandes atracciones de la jornada y sumó un momento tan curioso como festivo dentro de una nueva edición de La Criolla.

N. de la R; fuente FM La marea – Foto: @lasnotasdenatitv