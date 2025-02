102° Expo Ovinos 2025 en Ayacucho – Cuando la pasión, la convicción y dedicación se juntan…

Fueron unos días intensos. De trabajo, de contratiempos, de actualización para abrirse a la comunidad y hacer de este tradicional y único evento por sus características, para todos.

Genética invertida, años de trabajo y dedicación. En algunos casos pasión transmitida de generación en generación. Convicción en la cría de estos animales, a pesar de épocas duras, sin rendimiento, sin ganancias, sin ser valorados…

Hace varios años atrás recuerdo haber sido intermediario desde el micrófono de los medios locales, para hacer conocer la crisis de los criadores, que por la falta de acompañamiento, el escaso valor de la lana y los costos elevados, hicieron que muchos debieran cambiar de rumbo o quedaran en el camino.

Hoy la realidad muestra que los costos siguen por las nubes, no siempre el valor de un ejemplar alcanza los valores esperados, pero sin embargo, el ánimo de los productores y cabañeros no decae.

Y creo que esto se da en un momento de profundos cambios sociales, tecnológicos, humanos, climáticos y demás…Pero lo que no cambia es la esencia. No varían las ganas. No se modifican la pasión, la convicción y la dedicación…

Una vez me decía Beto Newton, querido amigo, «nos dedicamos a esto que otra cosa vamos a hacer, si toda la vida anduvimos entre los corrales, cuidando las ovejas y pensando cómo podíamos mejorarlas»…Y eso logró transmitirse, a la familia, al cercano, al próximo que deberá sostener esta bandera, la del trabajo, la de las ganas y la paciencia.

Era hermoso ver el acompañamiento de la familia, y seguramente si no fuera sí no se podría dedicarle un minuto más a la actividad. Chicos, adolescentes, jóvenes, escuelas como el CEA 12, apellidos y caras que se replican y perduran en los años, que mantienen viva la llama de la producción y la cría…

Allá en el campo, en la cabaña o en potrero quedarán los sinsabores, los contratiempos del día a día, lo que en la pista de La Rural o cuando se presenta el ejemplar no se ve, queda para adentro, se sobrelleva con los afectos…

En fin pasó la 102° y es tiempo de felicitar a productores, organizadores, martilleros y todos los que pusieron lo suyo, hicieron su aporte para seguir manteniendo esta tradición inigualable, intacta, como vendrá en unos días con los terneros…Orgullo de nuestro pueblo, y defensores de estos valores que nos mantienen como una región destacada y valiosa, eso que se consiguió con tantas voluntades que aún hoy trabajan.

N. de la R; por Lic. Pablo H Tusq – Co propietario del diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar Fotos Adrián Poó, Secretario Soc. Rural