Se realizó en Villaguay, Entre Ríos, una asamblea convocada por la Mesa de Enlace

Asistieron el presidente de nuestra entidad, Carlos Achetoni, el vicepresidente Elvio Guía y numerosos federados. Hubo más de 500 productores.

El sábado 11 de enero, representantes de la Federación Agraria Argentina participaron de una asamblea convocada por la Mesa de Enlace en la localidad entrerriana de Villaguay. Allí, con la presencia de más de 500 productores, el titular de nuestra organización, Carlos Achetoni, estableció en su discurso: «Necesitamos el apoyo de todos, las retenciones son una preocupación, pero no es la único, tenemos impuestos inmobiliarios rural, créditos agropecuarios usureros, falta de caminos, entre otros. La Mesa de Enlace no se va romper, Esta es la herramienta de defensa de todos los productores del país, muchos temas son transversales y lo que no estemos de acuerdo cada entidad gestionará para sus representados».