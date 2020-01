Llego el recambio de quincena turístico y Bomberos Voluntarios recomienda…

Si estas por viajar, te recomendamos tengas en cuenta los siguientes puntos:

Antes de salir:

-Controla el estado de los neumáticos y la presión de los mismos.

-Controla el estado del aceite, agua y liquido de frenos.

-Mantené limpios y descubiertos el parabrisas, vidrios y luneta, para una visibilidad óptima.

-Controla que las luces funcionen correctamente, tanto las de posición, bajas, altas, guiño y balizas.

-Controla el buen funcionamiento del limpiaparabrisas.

En la ruta:

-Respeta siempre las velocidades máximas.

-No transportes objetos sueltos dentro del habitáculo.

-Los niños siempre viajan atrás y los infantes en sus sillas de seguridad.

-Todos los ocupantes deben llevar colocado el cinturón de seguridad.

-Mantené siempre una distancia prudencial entre tu vehículo y los de terceros.

-La prioridad de paso en una rotonda es de quién esta dentro de ella.

-Mantené siempre las luces bajas encendidas, incluso durante el día.

-Reducí la velocidad y observa a ambos lados en los cruces con rutas y caminos rurales.

-No uses el teléfono celular mientras conducís.

-Si viajas en moto usa siempre el casco y chaleco reflectivo de alta visibilidad.

Si te detenés:

-Mantené una distancia prudencial entre el vehículo y la cinta asfáltica.

-Encendé las balizas del vehículo.

-Coloca balizas reglamentarias antes de tu vehículo, en lo posible una a 150 y la otra a 75 metros del mismo.

-Colocate chaleco reflectivo de alta visibilidad.

☎Ante cualquier eventualidad te recordamos los teléfonos de emergencias:

🔥BOMBEROS 100

🚔POLICIA 101-911

🏥HOSPITAL 107