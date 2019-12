La ayacuchense Diana Broggi – Subsecretaría de formación, investigación y políticas culturales para la igualdad

“Hay una fuerte inequidad en la distribución de las tareas de cuidados. Por ejemplo cuando se habla de los jóvenes ni-ni, que no trabajan ni estudian. Y a mí me da mucha bronca porque las mujeres no son ni-ni: las adolescentes están cuidando a los hermanos, a la abuela. Están trabajando y son doblemente invisibilizadas. Hay pibas que dejaron la escuela para que su mamá pueda salir a laburar y son adolescentes de 14 años que están cuidando a sus hermanos”, dice Gómez Alcorta.