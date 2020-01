Hubo ciclismo en Tandil arrancando el 2020 – Buenas actuaciones ayacuchenses

El relator y especialista en ciclismo Jorge Sequeira, analizó a jornada en la ciudad serrana; «Ayer vivimos una linda tarde en Tandil. Charo pudo ganar en damas debutantes. Un lindo gesto de la comisión de darles un espacio a las damas que comienzan. Lumi segunda y 6 en la C tremendo ritmo. Y en la D lamentablemente una fea caída en la ultimo vuelta, el campeón muchas veces adulado y otras tanto criticado, no dudo en pegar la vuelta y dejar el sprint de los últimos metros. Yo creo que más que reglamentario debe ser de humanos, en la vuelta siguiente muchos dejaron el embalaje otros decidieron seguir, el caído en el medio de la curva la verdad fue muy feo el momento. Y la tarde tuvo lo suyo, Lumi tiene un admirador de 82 pirulos que se llama Antonio, y por su aprecio decidió regalarle su inscripción, un lindo gestos para un lindo momento. Los valores se aprenden, y vos Chalo sos buena gente. Ningún envidioso te saca eso digan lo que digan. Tu familia y amigos que te quieren bien lo saben lo demás no importa nada».

CLASIFICACIÓN EN TANDIL

SE LLEVÓ A CABO LA PRIMER COMPETENCIA DEL AÑO DE LA SUB COMISIÓN DE CICLISMO DE UNIÓN Y PROGRESO DE TANDIL Y ALAN CELENTANO DE BALCARCE SE LLEVÓ EL TRIUNFO.

EN LA CATEGORÍA»B» FUE PARA FEDERICO GÓMEZ.



EN LA CATEGORÍA» C» EL FUERTE CICLISTA DE LA CIUDAD DE AZUL TETE OCANTO FUE A LO MÁS ALTO DEL PODIO.



EN LA «D» EL TRIUNFO FUE PARA PEDRO ARROZERES.



EN LAS DAMAS DEBUTANTES CHARO POSSE.



EN DAMAS MAYORES DOLORES RODRÍGUEZ.



EN MAYORES DE 40 AÑOS DE EDAD CLAUDIO GARCÍA DE TANDIL.



Y EN MENORES DE 40 AÑOS DE EDAD MATIAS ARGEL.

MAYORES DE 40 AÑOS DE EDAD 1 CLAUDIO GARCÍA (TANDIL)

2 ROBERTO TARQUINUS (MAR DEL PLATA)

3 FABIÁN ARROZERES (TANDIL)

4 GUSTAVO CONTRERAS (AYACUCHO)

5 JOSÉ LUIS LUCERO (TANDIL)

6 JORGE ALBERTO MARTINEZ ( TANDIL) MENORES DE 40 AÑOS DE EDAD 1 MATÍAS ARGEL (AYACUCHO)

2 NICOLÁS PALMIERI (PIRAN)

3 FABIÁN CONTRERAS (AYACUCHO)

4 CRISTIAN ROLDÁN (OLAVARRÍA)

5 MARIO MALDONADO ( TANDIL)

6 FERNANDO ALMENDROS ( ALVEAR) INFANTILES PARTICIPARON CONSTANTINO TAMI (TANDIL), BENJAMÍN TRUMPIO (OLAVARRÍA)

LUCAS JAIME (AYACUCHO), MILENA JUAREZ (AZUL), DYLAN MAINARA (LOBERIA), QUIMEY GONZÁLEZ

( TANDIL) MASTER»D» 1 PEDRO ARROZERES (TANDIL)

2 PEDRO GARCÍA VEJAR ( OLAVARRÍA)

3 JOSÉ LUIS TOLOSA( SALADILLO)

4 RAÚL GENTILIN (MAR DEL PLATA)

5 LUCIO ROMERO (LOBERIA) MASTER»E» 1 PEDRO ARROZERES (TANDIL)

2 OSCAR ORONO (SANTA CLARA DEL MAR)

3 MANUEL PORTA (TANDIL) DAMAS MAYORES DEBUTANTES 1 CHARO POSSE (OLAVARRÍA)

2 LUCIA SOGELTI (TANDIL)

3 MARÍA CECILIA CAMPOS LOZZIA ( TANDIL)

4 MARÍA ISLA (JUAREZ)

5 FIAMMA ABRISQUETA (OLAVARRÍA)

6 ROMINA GAGNA ( CORONEL DORREGO) MASTER «C» 1 MIGUEL OCANTO (AZUL)

2 CARLOS BARRAGAN (RAICH)

3 HUGO DE BENEDETTO (LAS FLORES)

4 HÉCTOR ILOSIO (OLAVARRÍA)

5 DOLORES RODRÍGUEZ ( BAHÍA BLANCA)

6 LUDMILA POSSE (OLAVARRÍA) DAMAS 1 DOLORES RODRÍGUEZ ( BAHÍA BLANCA)

2 LUDMILA POSSE (OLAVARRÍA) MASTER «B» 1 FEDERICO GÓMEZ ( TAPALQUÉ)

2 FERNANDO VIGNAU ( AZUL)

3 ANDRÉS FERNÁNDEZ ( TANDIL)

4 MARIO GENTIL ( LAS FLORES)

5 LUIS PORTA ( TANDIL)

6 GERARDO TAMI ( TANDIL)

7 LEONARDO LARIGNEE ( OLAVARRÍA) ELITE 1 ALAN CELENTANO (BALCARCE)

2 NICOLÁS JAIME ( AYACUCHO)

3 BRAIAN VALES ( OLAVARRÍA)

4 JUAN MAZZOLA ( LAS FLORES)

5 ARIEL RODRÍGUEZ ( TORNQUIST)

6 SERGIO FRANQUI ( NECOCHEA) EL AGRADECIMIENTO A TODOS LOS CICLISTAS POR SU ACOMPAÑAMIENTO Y NOS VEMOS EL PRÓXIMO DOMINGO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO. MUCHAS GRACIAS A TODOS Y UN ABRAZO GRANDE!!!!!!!!!

N. de la R; fuente Jorge Sequeira – Tandil.