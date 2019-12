El pueblo llora la partida del Sr. Profesor – Falleció José Antonio Calvo «El gallego»

La noticia cala en lo más íntimo de decenas, cientos de alumnos, allegados, amigos, jugadores, políticos y miembros de la comunidad en general. Se fue ”el gallego”, uno de los más respetados miembros de nuestro pueblo.

Como periodista en las ultimas horas había cerrado a temporada 32 de “Hablando Claro” como siempre en su querida FM 88. Compañero en el ultimo tiempo de Martín García, fue compañía de muchos ayacuchenses en el comienzo del día…Referente también del diario «La Verdad», donde fue participe de notas, comentarios y artículos muy valiosos.

Comentarista de fútbol con el recordado “vasco” Erreguerena, seguramente comenzarán a armar un nuevo equipo allá arriba, para seguir disfrutando de una de sus pasiones como lo fue el fútbol.

En ese sentido su amor incondicional fue San Lorenzo…En la cola del banco, en la farmacia, en el súper, donde sea…El siempre tenía tema para hablar de un jugador, del presente de su equipo o del penal errado el fin de semana,,,Y ahí te tiraba…”La academiaaaaaaa”, que fracaso por favor ¡!!!!!

También ha sido un padre y abuelo ejemplar…Luchando durante años y años para que no les falte nada, y una vez jubilado para mimar a los pequeños y llevarlos a donde sea, hasta el último acto que concurrió el pasado viernes 13, donde con su hija, esposa y nieto disfrutaron con una enorme alegría el egreso de Juan Manuel…que alegría ¡!!!

Ese fue el último día que hable con él. Me pregunto como me sentía en la escuela, cuantos chicos concurrían, y me dijo que era un lugar donde se atendía a los adolescentes y veía un gran equipo de trabajo…

Para mí, y para un montón de personas que lo tuvimos como profesor, es uno de los días más tristes de nuestras vidas…Esas interminables tardes de la ENET Nro 1 cuando funcionaba en el actual Consejo Escolar, han sido y serán inolvidables…Frases que perduran hoy, aunque han pasado más de 37 años…”Oillataguerre estudio, pase Tusq. La geografía es la ciencia de los por que y tantas otras… Ubicar la puna en el mapa. Conocer los ríos de Europa o América Latina. Determinar los limites de diferentes países, etc, etc”.

Cuestiones de tiempo y cambios en la sociedad, fueron haciendo que todo cambie. Cuantas veces en nuestro salón se dormía un alumnos y el, le tiraba un lápiz o una lapicera para despertarlo, y le decía…¿Estaba linda la siesta García?….Risas y más risas, y se generaba al mismo tiempo un respeto inmenso que sobrevolaba el aire…

Junto a Monica y Ricardo Maresca, María Mujica, Marta Fuentes, Alejandra Rossi, Liliana Utile, “el maestro” Piris, José Galván, Carlos Erreguerena, Moya, Jorge Miglierini, Elisa Ruíz, “la negra”Arfuch, Amanda Fuggini, José Costanzo, Mario Andraca, Pedro Ilarregui, Horacio Laportilla y tantos otros, fueron los responsables de formar una serie de jóvenes que contamos con las herramientas para hacer frente al duro mundo de los últimos años, teniendo valores y criterios de los más importantes.

Participó en politica, fue consultado por autores de libros, por docentes, y por ex-alumnos donde quiera que estuviera…Un amigo de todos, un personaje con todas las letras, respetado por todos…Con lo que cuesta ganarse hoy esa palabra…Chau gallego querido, chau profe, chau periodista, chau papá y abuelo, esposo y compañero de familia…Hasta siempre, estarás presente en cada cena, en cada reunión de amigos y colegas, porque uno sin dudas siembra y siembra, cosecha en la vida todo eso que dio…

Una lagrima cae sola, casi sin queresy le siguen muchas más, en cada casa, en cada lugar donde se conoce la noticia, la que nuca queremos escuchar, para la que no estamos preparados nunca, abrazo a la familia…Y un cálido adíos al SR. con todas las letras, JOSE ANTONIO CALVO “El gallego”.

Por Lic. Pablo H.Tusq – Co propietario www.ayacuchoaldia.com.ar